Lite fuori da una discoteca nel centro storico di Napoli: due accoltellati di 31 e 35 anni Un uomo di 31 anni e un altro di 35 sono stati feriti fuori dalla discoteca El Mambo di Napoli, quartiere San Lorenzo: non sono in pericolo di vita. Indagano i Carabinieri.

Due feriti da arma da taglio, non in pericolo di vita. È questo il bilancio della lite scoppiata all'alba di oggi domenica 22 ottobre al di fuori della discoteca El Mambo di Napoli in via Cesare Rosaroll 147, quartiere San Lorenzo. A essere raggiunti dai fendenti di un coltello sono stati due uomini, napoletani di 31 e 35 anni: il primo è stato colpito all'addome, mentre il secondo al fianco destro. L'intervento dei Carabinieri, chiamati da alcuni passanti, è avvenuto intorno alle 7.30.

Entrambi sono tuttora ricoverati per degli accertamenti all'ospedale Pellegrini, ma non sarebbero in pericolo di vita. Indagano adesso i Carabinieri della stazione di Borgoloreto e del nucleo operativo della compagnia Stella per chiarire la dinamica della lite scoppiata fuori dal locale del centro storico, e individuare così gli autori dell'aggressione: fondamentale, per gli inquirenti, sarà l'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona.