Lite finisce nel sangue a Nocera Inferiore: 55enne ferito dal rivale a colpi di pistola Stando a quanto si apprende, un uomo di 55 anni è stato ferito alla mano da un colpo di pistola. I poliziotti hanno già individuato il responsabile, un uomo di 70 anni del posto.

A cura di Enrico Tata

Una lite scoppiata in mattinata a Nocera Inferiore, provincia di Salerno, è finita nel sangue. Stando a quanto si apprende, un uomo di 55 anni è stato ferito alla mano da un colpo di pistola. I poliziotti hanno già individuato il responsabile, un uomo di 70 anni del posto. Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, i due protagonisti della rissa si conoscono e abitano nello stesso quartiere.

La ricostruzione dei fatti: 55enne ferito alla mano

La lite sarebbe iniziata in un'altra zona della città, ma in seguito i due si sarebbero rivisti, per caso, nel centro di Nocera Inferiore. Il 70enne era armato e nel corso di questa seconda furibonda litigata quest'ultimo ha esploso un colpo di pistola, che ha ferito alla mano il rivale. Il 55enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Umberto I. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i poliziotti, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Nocera Inferiore.

Il 70enne è stato disarmato dalla folla che ha assistito alla scena

Il 70enne, invece, è stato immediatamente accerchiato e disarmato dalla folla di persone che ha assistito alla scena. Questo ha evitato conseguenze che sarebbero potute essere ben peggiori. L'uomo, come detto, è stato poi affidato agli agenti del commissariato locale guidati dal vicequestore Aniello Ingenito. Sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini da parte degli investigatori del commissariato di Nocera Umbra con l'obiettivo di ricostruire la dinamica della furiosa lite nei minimi particolari.