Lite al Liceo Mazzini di Napoli: bidello dà uno schiaffo a uno studente La vicenda è stata denunciata sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha ricostruito quanto accaduto nell’istituto partenopeo.

A cura di Valerio Papadia

Una scena di violenza che non si dovrebbe mai vedere, men che meno in una scuola, quella che arriva dal Liceo Mazzini di Napoli, nel quartiere Vomero, e che è stata diffusa sui social network: un video riprende una lite avvenuta all'interno dell'istituto scolastico partenopeo tra uno studente e un collaboratore scolastico, con quest'ultimo che dà uno schiaffo al ragazzino. Il video è stato pubblicato sui social dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che, insieme a Rino Nasti, capogruppo di Europa Verde alla V Municipalità di Napoli, ha dichiarato:

Abbiamo inviato una comunicazione al Dirigente Scolastico per capire se sia a conoscenza dell’episodio e se sono stati presi provvedimenti. Se ciò che è stato denunciato venisse accertato e confermato, si tratterebbe di un fatto molto grave per il quale chiediamo seri provvedimenti. La violenza, per qualsiasi ragione, va sempre condannata

Borrelli: "Insulti tra bidello e studente, poi lo schiaffo"

In un video pubblicato successivamente sulla sua pagina Facebook, è ancora il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli a rendere nota la dinamica di quanto accaduto all'interno del Liceo Mazzini. Borrelli spiega che il bidello avrebbe sorpreso due studenti nei bagni, a fumare. I due ragazzi, però, si sono difesi e, in breve tempo, tra uno degli studenti e il collaboratore scolastico sono volati insulti, fino allo schiaffo dato dall'uomo al ragazzino. Borrelli informa anche che c'è una indagine interna dell'Ufficio scolastico regionale della Campania per accertare con precisione quanto accaduto nell'istituto e prendere eventuali provvedimenti nei confronti delle parti in causa.