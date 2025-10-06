L’istruttore ha la patente scaduta e l’auto è senza assicurazione: scuola guida multata nel Napoletano

Una scuola guida a Somma Vesuviana è stata sanzionata dalla Polizia di Stato: un istruttore aveva la patente scaduta, mentre un’auto utilizzata per la pratica era sprovvista di assicurazione.

Un istruttore di guida aveva la patente scaduta, mentre un'automobile utilizzata per le lezioni pratiche non aveva l'assicurazione: questo quanto scoperto dalla Polizia di Stato in una scuola guida di Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli, che è stata sanzionata per queste irregolarità. Durante un servizio di polizia giudiziaria che si inserisce in un più ampio contesto di attività legate alla circolazione stradale, gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Nola hanno controllato un'autoscuola a Somma Vesuviana, rilevando che uno dei veicoli utilizzato per le pratiche di guida era sprovvisto della copertura assicurativa ed era già, per questo motivo, stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Al titolare dell'autoscuola una multa di 2mila euro

Approfondendo i controlli, inoltre, i poliziotti della Stradale hanno scoperto che uno degli istruttori di guida aveva la patente scaduta di validità e con il saldo punti azzerato. Pertanto, al termine dell'attività di controllo, gli agenti della Polizia Stradale hanno proceduto a porre sotto sequestro l'automobile, mentre, per le violazioni riscontrate, il titolare della scuola guida è stato sanzionato con una multa di 2mila euro.