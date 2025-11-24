Linea 1 Metro Napoli, stop alla fermata Garibaldi: migliaia di pendolari appiedati

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stop alla fermata di Garibaldi della Linea 1 della Metropolitana di Napoli: lo fa sapere Anm. La linea, che dal Centro Direzionale raggiunge Piscinola, salta dunque la sua fermata più "popolosa", e tappa obbligata per migliaia di pendolari, tra studenti e lavoratori, oltre che dei turisti. E con una giornata di pioggia particolarmente intenso, in poco tempo si è creato il caos, complice anche l'orario "di punta" con l'arrivo di migliaia di persone da ogni parte della Campania, che raggiungono il capoluogo partenopeo dalla provincia in particolare ma anche da altre zone. E non si sa quando il servizio sarà ripristinato.

La Linea 1, fa sapere l'Azienda Napoletana Mobilità, "dalle ore 8:55 non effettua la fermata Garibaldi".