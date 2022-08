L’incendio nel cinema Duel di Caserta è doloso: trovato liquido infiammabile È doloso l’incendio del 26 agosto nel multisala Duel di Caserta: all’interno sono state trovate tracce di liquido infiammabile e segni di un raid vandalico.

A cura di Nico Falco

L’incendio nel cinema Duel di Caserta (foto da Facebook)

Non si è trattato di un malfunzionamento degli impianti, l'incendio nel cinema Duel di Caserta è stato doloso: qualcuno si è introdotto nell'edificio e volontariamente, usando del liquido infiammabile, ha appiccato le fiamme nella sala più grande, dando fuoco alle poltroncine. Sono i primi esiti delle indagini sul rogo che è divampato nel pomeriggio del 26 agosto e ha gravemente danneggiato la struttura di via Borsellino, ultimo cinema rimasto in città dopo la chiusura, qualche anno fa, dello storico San Marco.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno notato il fumo che usciva dal cinema; per spegnere l'incendio i Vigili del Fuoco hanno lavorato duramente per diverse ore, oltre alle unità del Comando Provinciale sono intervenute in supporto quelle del distaccamento di Aversa. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Caserta, che si sono occupati delle indagini una volta ritornata la situazione sotto controllo. Non si registrano feriti: al momento dell'incendio la struttura era chiusa per ferie e all'interno non c'era nessuno.

Durante i primi sopralluoghi sono emersi elementi che fanno ritenere che l'incendio sia stata la conseguenza di un atto vandalico, l'ennesimo ai danni del multisala: sono stati trovati estintori svuotati, pavimenti imbrattati e vetrine danneggiate. E tracce di liquido infiammabile, che sarebbe stato sparso sulle poltroncine della sala più grande, quella da cui sarebbe partito l'incendio che si è rapidamente esteso alle altre aree della struttura e all'ingresso. Nessun aiuto per le indagini dalle telecamere di sorveglianza: gli impianti del multisala sono tutti fuori uso dall'inizio di agosto, danneggiati dai temporali.