Incendio nel cinema Duel di Caserta, le fiamme in una delle sale Un incendio è scoppiato nel cinema Duel di Caserta, in questi giorni chiuso per ferie; le fiamme hanno coinvolto l’ingresso e una sala.

A cura di Nico Falco

L’incendio nel cinema Duel di Caserta (foto da Facebook)

Un incendio è scoppiato stasera, 26 agosto, all'interno del cinema Duel di Caserta, in questi giorni chiuso per ferie. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto uscire del fumo dalla sala cinematografica e hanno allertato le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco; al momento del rogo la struttura era vuota, non si registrano feriti. Ignote le cause: secondo alcune testimonianze il fuoco sarebbe partito da alcune sterpaglie all'esterno della struttura.

In via Falcone, in pochi minuti, sono arrivati i pompieri della sede centrale del Comando Provinciale; le fiamme, che hanno raggiunto l'interno della struttura, hanno coinvolto l"ingresso della struttura e una delle sale. Intorno alle 21 le operazioni sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti altri due veicoli dei Vigili del Fuoco, provenienti uno dalla sede centrale e l'altro dal distaccamento di Aversa (Caserta), per fornire supporto per l'intervento.

Dopo lo spegnimento dell'incendio, e la messa in sicurezza, sarà la volta della conta dei danni e soprattutto delle verifiche: si dovrà appurare se effettivamente il fuoco sia partito dall'estero o se, al contrario, le fiamme siano nate direttamente all'interno del cinema e per quale motivo. La struttura è stata nei giorni scorsi oggetto di diversi raid vandalici, al momento non si esclude alcuna pista. Presenti le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini; in attesa che sia possibile procedere coi sopralluoghi all'interno della struttura, si vaglia la possibilità che degli elementi importanti possano arrivare da impianti di videosorveglianza stradale della zona.