L’imprenditore napoletano Clemente Marzullo ucciso in un agguato in Colombia

Clemente Marzullo, imprenditore napoletano ucciso in Colombia

Non sono ancora chiari i contorni della morte di Clemente Marzullo, imprenditore di 47 anni originario di Acerra, nella provincia di Napoli, ucciso in un agguato a Cali, in Colombia. Stando alle prime informazioni, Clemente Marzullo è stato ucciso a colpi di pistola martedì scorso, 11 novembre: il 47enne si trovava al El Limonar, quartiere residenziale di Cali, e stava scendendo dalla propria automobile, quando sarebbe stato avvicinato da due uomini, giunti in sella a una moto, che hanno esploso verso di lui diversi colpi d'arma da fuoco, per poi dileguarsi. Marzullo è stato colpito al torace e all'addome: l'imprenditore napoletano è stato soccorso dai sanitari, allertati da alcuni passanti, e trasportato in uno degli ospedali della metropoli colombiana, dove purtroppo è morto a cause delle ferite riportate.

Le indagini sulla morte di Clemente Marzullo

Sulla morte di Clemente Marzullo, le forze dell'ordine colombiane hanno aperto una inchiesta e stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili di quello che si configura come un vero e proprio agguato. La polizia sta vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti, nella speranza di acquisire elementi utili alle indagini. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: dall'omicidio per motivi di natura professionale o economica, a questioni legate alla criminalità locale.

Il cordoglio per la morte di Clemente Marzullo

La notizia della tragica scomparsa dell'imprenditore 47enne è arrivata in Italia soltanto nelle ultime ore. In tanti, ad Acerra, la cittadine dell'hinterland di Napoli della quale era originario, hanno affidato ai social un ricordo di Clemente Marzullo. "Un amico, un collega, un professionista, un uomo serio di poche e concise parole che sapevano entrati dentro. Ho avuto l'onore di incontrarlo nella mia vita, ex giocatori di basket da ragazzi, fino ad arrivare insieme anche a concludere affari da professionisti nel mondo immobiliare, Sempre pacato, attento, mai una parola fuori posto, sempre con quel suo sorriso ineguagliabile" ha scritto un amico su Facebook.