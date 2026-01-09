Life for Gaza a Napoli, concerto per la Palestina al Teatro Bellini: da Fiorella Mannoia a Francesca Albanese

Dopo gli eventi già organizzati al Palapartenope e all'ex Base Nato, a Napoli torna Life for Gaza, spettacolo concepito per aiutare Gaza e la Palestina, afflitte dal genocidio operato da Israele. Il nuovo evento si terrà il prossimo lunedì 19 gennaio al Teatro Bellini, come annunciato oggi dall'associazione Life for Gaza. Durante la serata, che sarà presentata da Sara Lotta e Dalal Suleiman, sul palco del Bellini si esibiranno cantanti del calibro di Fiorella Mannoia, Lina Sastri, Eugenio Bennato e Dario Sansone, ma saliranno anche artisti come il regista Edoardo De Angelis e il fotografo Eduardo Castaldo, o ancora Tony La Piccirella della Global Sumud Flottilla, mentre la relatrice dell'Onu per la Palestina Francesca Albanese interverrà in collegamento.

L'incasso sarà devoluto alle famiglie di Gaza arrivate a Napoli

"Una serata di parole e musica d’amore contro il genocidio. Una serata che vuole rispondere all’urgenza di giustizia, perché quando la fame e il freddo divengono mera tattica, quando le medicine, il cibo e l’acqua vengono negate come condanna, quando un intero popolo è espulso dalla propria terra con le armi dei coloni e di un esercito, noi non possiamo parlare di guerra" hanno dichiarato gli organizzatori dell'evento, annunciando che l'intero incasso della serata sarà devoluto ai giovani e alle famiglie arrivati recentemente a Napoli dalla Striscia di Gaza.