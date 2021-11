Licenziamenti Whirlpool, si mette male: il Tribunale respinge il ricorso dei sindacati In meno di 24 ore per gli operai dell’azienda di elettrodomestici Whirlpool di Napoli, sotto licenziamento, sono arrivate due pessime notizie che preludono alla chiusura definitiva dello stabilimento di via Argine e del rapporto di lavoro coi 321 lavoratori dello stabilimento campano. Proclamate proclamato 2 ore di sciopero degli operai delle altre filiali.

A cura di Ciro Pellegrino

In meno di 24 ore per gli operai dell'azienda di elettrodomestici Whirlpool di Napoli, sotto licenziamento, sono arrivate due pessime notizie che preludono alla chiusura definitiva dello stabilimento di via Argine e del rapporto di lavoro coi 321 lavoratori dello stabilimento campano. Oggi il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di condotta antisindacale avanzata dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici contro la multinazionale di elettrodomestici ‘bianchi' (lavatrici, frigoriferi eccetera) per il licenziamento collettivo.

Ieri, invece, ad una parte degli operai è arrivata la temuta raccomandata con la formale comunicazione del recesso del rapporto di lavoro, quella che si definisce «lettera di licenziamento». La lettera peraltro testimonia quanto l'azienda voglia liberarsi alla svelta dei dipendenti, esonerandoli anche dal periodo di preavviso:

Con la presente, Le comunichiamo il recesso della nostra società dal rapporto di lavoro con lei intercorrente con effetto immediato al ricevimento della presente, esonerandola dal prestare attività lavorativa durante il periodo di preavviso contrattualmente a lei spettante.

Licenziamenti Whirlpool, cosa ha detto il giudice del lavoro

Secondo il giudice del lavoro di Napoli, Maria Rosaria Lombardi, «non sussistono i presupposti per ritenere fondata la domanda di responsabilità aggravata per abuso dello strumento processuale». Il giudice evidenzia che la società:

al fine di mantenere i livelli occupazionali si sia attivata nell'agosto del 2019 nel ricercare soluzioni, coinvolgendo le organizzazioni sindacali, mediante la cessione del ramo di azienda anche con la riconversione aziendale. L'essersi adeguata poi, al diniego manifestato dai lavoratori e dai sindacati, di certo evidenzia la correttezza delle relazioni sindacali e il peso che le sigle ricorrenti hanno avuto nelle trattative. Deve pertanto ritenersi che non sia espressione di antisindacalità il comportamento avuto dalla resistente, che non ha proseguito sin dal maggio del 2019 negli investimenti, così come previsto dal piano, e che ha cessato l'attività produttiva nel sito dal primo novembre 2020.

Oggi 4 novembre in azienda a Napoli convocata assemblea dei lavoratori ad horas per decidere ulteriori iniziative di protesta; i sindacati di categoria (Fim, Fiom e Uilm) hanno proclamato 2 ore di sciopero, a fine turno, dei lavoratori del sito di Cassinetta.