Liberato il mare di Bacoli, il sindaco: “Rimosso perfino filo spinato su spiaggia libera”

La spiaggia di Casevecchie a Bacoli "liberata": lo ha annunciata il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, che ha filmato anche l'arrivo delle ruspe, che hanno "abbattuto reti, filo spinato e cancelli", ha spiegato, che avevano bloccato l'accesso alla spiaggia libera. Una zona che verrà restituita, spiega Della Ragione, alla collettività e che farà parte di un belvedere "affacciato su Capo Miseno", spiega ancora Della Ragione.

Non è la prima volta che interventi del genere avvengono a Bacoli: lo scorso anno, a fine agosto, lo stesso sindaco aveva fatto "liberare" la Spiaggia Romana, dove c'erano diverse recinzioni che impedivano ai più di accedere alla spiaggia libera.

Questo il messaggio completo del sindaco Josi Gerardo Della Ragione sui propri canali social:

Via i cancelli dal mare! Ruspe in azione a Bacoli. Abbiamo abbattuto nuove reti, filo spinato e cancelli alla spiaggia di Casevecchie. Vogliamo che questo angolo di paradiso sia sempre più libero. E di tutti. Tra lago e mare. Tra pista ciclabile e battigia. Tra ponti e foce. Qui stiamo realizzando un belvedere affacciato su Capo Miseno. Una veduta spettacolare. Uno scorcio unico al mondo. Ci riusciamo dopo aver abbattuto due ecomostri che per 50 anni hanno offeso il nostro litorale. Qui dove abbiamo demolito due capannoni abusivi. Osceni. E non solo. Oggi togliamo reti con filo spinato. Incredibile. Il filo spinato sulla spiaggia libera, come se si fosse in trincea. Non sarà mai più così. Libertà, libertà, libertà. Insieme, siamo più forti. Per amore di Bacoli. Un passo alla volta.