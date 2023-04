L’ex Whirlpool di Napoli passa alla Tea Tek Group: dalle lavatrici agli impianti fotovoltaici Conclusa la procedura per il trasferimento del compendio produttivo di Ponticelli. Il sindaco: “Napoli Est deve restare polo produttivo”. Soddisfatti i sindacati.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'ex Whirlpool di via Argine a Ponticelli passa alla società Tea Tek Group spa, azienda italiana leader negli impianti elettrici e fotovoltaici. Salvi i 312 posti di lavoro. Si è conclusa così, dopo 2 anni, la procedura per il trasferimento del compendio produttivo. La fabbrica di lavatrici della società americana aveva chiuso i battenti il 22 ottobre 2021, con il licenziamento di tutti i lavoratori. Oggi, finalmente, l'annuncio che tanti aspettavano, da parte del commissario straordinario del Governo della Zes Campania, Giosy Romano.

“L'aggiudicazione – afferma Romano – è avvenuta in favore della Tea Tek Group spa. Sono stati rispettati i tempi prefissati. Il nostro impegno fin dal primo giorno è stato garantire e tutelare la produzione e i lavoratori. Il risultato conseguito è la plastica dimostrazione del valore e delle potenzialità della nostra Zona Economica Speciale e del grande apporto della sinergia istituzionale. Il lavoro messo in campo nei mesi scorsi insieme al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, al Comune di Napoli e alle Organizzazioni sindacali sta dando i suoi frutti”.

Manfredi: “Napoli Est deve restare polo produttivo”

Soddisfatto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per il quale

“L'acquisizione di Whirlpool da parte di un nuovo gruppo imprenditoriale campano impegnato nelle tecnologie per la transizione ambientale rappresenta una grande notizia per i lavoratori e tutto il comparto produttivo del nostro territorio. In questi mesi, in sinergia con le altre istituzioni abbiamo favorito una soluzione che salvaguardasse la vocazione produttiva del sito dandole una prospettiva sostenibile sul mercato. Napoli est deve rimanere un polo produttivo strategico e di innovazione garantendo lavoro di qualità. La soluzione positiva della vertenza con la tutela di 340 posti di lavoro è un grande successo dell'intera città. Una capitale europea che guarda al futuro mettendo al centro il lavoro e lo sviluppo”.

Mentre il sottosegretario Fausta Bergamotto commenta:

“Esprimo viva soddisfazione per l'esito positivo della vertenza della Whirlpool a Napoli, un tavolo che abbiamo seguito con attenzione da questo ministero e per la cui risoluzione siamo particolarmente felici, riuscendo, come ci eravamo impegnati a fare, a dare una risposta concreta alle preoccupazioni di oltre 300 famiglie”.

I segretari generali di Cgil e Uil Campania, Nicola Ricci e Giovanni Sgambati, e il segretario Cisl Campania, Giuseppe Esposito, affermano:

“La notizia anticipata dal commissario per le Zes in Campania, Giosy Romano, nel corso dell'incontro di oggi in merito alla chiusura della procedura per il trasferimento del sito ex Whirlpool all'azienda Tea Tek è una buona notizia, frutto dell'impegno della struttura commissariale e del confronto con le organizzazioni sindacali. L'auspicio è di avviare al più presto i contatti con l'azienda per conoscere nel dettaglio gli impegni assunti partendo dall'assorbimento dei 312 lavoratori e lavoratrici della ex Whirlpool”.

Mentre Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale del Partito Democratico, aggiunge: