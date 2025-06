video suggerito

L'ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola resta in carcere: respinta la richiesta dei domiciliari Resta in carcere l'ex primo cittadino sorrentino: il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta del suo legale dei domiciliari fuori regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola

La XII sezione del Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare del carcere nei confronti di Massimo Coppola, ex sindaco di Sorrento (sospeso dal 26 maggio), e del suo collaboratore Francesco Di Maio, entrambi indagati per presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al Comune di Sorrento. L'indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, aveva portato lo scorso 20 maggio all'arresto in flagranza di reato epr entrambi, quando durante una cena in un ristorante della costiera sorrentino avrebbero intascato 6mila euro, ritenuti dagli inquirenti la tranche di una mazzetta legata all'assegnazione di uno degli appalti finiti sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza e dei pubblici ministeri. Coppola, attraverso il suo legale Pane (l'avvocato di Di Maio è invece Pollio), aveva chiesto gli arresti domiciliari fuori regione, ma gli sono stati negati.

L'inchiesta attualmente coinvolge 25 persone tra dirigenti e funzionari del Comune e imprenditori: le accuse nei confronti degli indagati sono quelle, a vario titolo, di induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, turbativa d'asta e peculato. Per sindaco e collaboratore, ci sarebbero anche le immagini di una telecamera installata dalla Guardia di Finanza nel bagno del ristorante, che avrebbe ripreso Di Maio mentre era intento a contare i soldi. Fermati subito dopo dai finanzieri, i due sono stati trovati in possesso del denaro: il sindaco Coppola aveva con sé 4.500 euro, mentre Di Maio aveva i restanti 1.500 euro. Secondo gli inquirenti, era una tranche di una tangente più grande, da 120mila euro, per assegnare la refezione scolastica a Sorrento.