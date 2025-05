L’esultanza del prof di Robotica per lo scudetto del Napoli: kilt e robot con bandiera azzurra Il professore di Robotica dell’Università Federico II, Bruno Siciliano, esulta tra i corridoi per il quarto scudetto affiancato da un cane robot con bandiera del Napoli. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Le immagini del video / da Fb Mario Calabrese

Grande esultanza del professore di Robotica dell'Università Federico II, Bruno Siciliano, per il quarto scudetto del Napoli. Tra i corridoi con il kilt scozzese – omaggio ovviamente al calciatore Scott McTominay e Billy Gilmour, idoli degli azzurri – affiancato da un cane robot con una bandierina azzurra. Il video, ripreso dagli studenti, è diventato in pochi minuti virale sui social, rilanciato anche dal professore di Ingegneria ed ex assessore del Comune di Napoli, Mario Calabrese.

Siciliano è considerato un luminare mondiale della materia. Uno dei massimi esperti internazionali. Ma all'aspetto serioso e austero che contraddice il mondo accademico, affianca anche una genuina e smisurata passione per il Calcio Napoli, che lo accompagna da sempre. Il video con il robot e la bandierina azzurra, a quanto si apprende, sarebbe stato girato nelle scorse ore presso la sede di Ingegneria di via Claudio a Fuorigrotta, dove il docente ha uno dei suoi laboratori.

L'esultanza in aula per lo scudetto 2023

Già nel 2023, in occasione del terzo scudetto azzurro, il Prof "ultras azzurro" di Ingegneria, amatissimo dagli studenti, venne immortalato in un video sui social dove con la bandana azzurra in testa esultava in aula, intonando "I campioni d'Italia siamo noi". Il docente universitario ha voluto esprimere così la sua gioia contagiosa, con i suoi studenti che lo accompagnavano nell'esultanza con i cori del Napoli.

L'esultanza in aula nel 2023 del prof Bruno Siciliano per il terzo scudetto

Bruno Siciliano, professore di Robotica e Controllo Automatico, nonché Direttore del Centro ICAROS e Coordinatore del Laboratorio PRISMA presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione. Nel corso degli anni ha vinto numerosi premi accademici. Lo scorso anno la società IEEE RAS lo ha insignito del premio di "Pioniere per la Robotica e l'Automazione". Nel 2022, invece, l'anno prima del terzo scudetto, aveva vinto l'Engelberger Robotics Award 2022, uno dei premi internazionali più prestigiosi nell'ambito della robotico. Insomma, premiare il Prof Siciliano sembra porti bene anche al Napoli.