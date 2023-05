Il prof di Robotica in aula all’università con capelli azzurri e bandana: il video è virale Il professor Bruno Siciliano entra in aula all’università con sciarpe e bandiera intonando “i Campioni d’Italia siamo noi”. Studenti in delirio. E lui: “Insegnare è la cosa più bella dopo il Napoli allo stadio”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il professore Bruno Siciliano e i suoi allievi

Entra in aula con sciarpe e bandiera, intonando "I campioni d'Italia siamo noi". No, non si tratta di uno studente, ma di un docente. E non uno qualunque, ma del professor Bruno Siciliano, professore ordinario di Robotica all'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e uno dei nomi più noti nell'ambiente accademico internazionale. Nel video diffuso in Rete prima da lui e poi dai suoi allievi, si vede il docente arrivare come un vero tifoso in aula, con bandiera e bandana del Napoli, cantando uno dei più frequenti cori degli ultimi tempi. Il tutto tra l'entusiasmo degli studenti, che esultano e festeggiano a loro volta. Anche il professor Siciliano, mentre entra trionfante in aula, ha ripreso tutto con il cellulare, mentre canta e salta assieme ai propri alunni.

Bruno Siciliano, professore di Robotica e Controllo Automatico, nonché Direttore del Centro ICAROS e Coordinatore del Laboratorio PRISMA presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, appena un anno fa aveva vinto l'Engelberger Robotics Award 2022, uno dei premi internazionali più prestigiosi nell'ambito della robotico. Ma questo non gli ha impedito di diventare un tifoso scalmanato per qualche minuto, assieme ai suoi allievi. "Insegnare è la cosa più bella dopo il Napoli allo stadio", ha commentato ancora il professor Siciliano su Twitter, diffondendo a sua volta le foto della "festa" in classe, avvenuta lunedì 8 maggio durante la lezione di Foundations of Robotis (Fondamenti di Robotica).