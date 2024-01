L’equipaggio di un’ambulanza minacciato con un coltello: paura nel centro di Napoli A denunciare l’aggressione ai danni dei sanitari, avvenuta non molto distante dalla Stazione Centrale, è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitari, in questo caso a un equipaggio di un'ambulanza del 118, a Napoli: i sanitari sono stati minacciati con un coltello; ancora una volta, come spesso accade, a denunciare l'aggressione è stata, via social, l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate". La postazione 118 – come racconta l'associazione – è intervenuta in corso Arnaldo Lucci, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, per una “assunzione di farmaci in dose non terapeutica" da parte di una paziente anziana. Giunti sul posto, però, i sanitari hanno trovato un uomo di circa 50 anni, in evidente stato di alterazione, che brandiva un coltello, con il quale ha minacciato anche i sanitari, intervenuti per tentare di calmarlo.

Come racconta ancora "Nessuno tocchi Ippocrate", sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno disarmato l'uomo, il quale è stato successivamente condotto in ospedale, nel quale è stata scortata anche l'ambulanza. "Spesso ci troviamo da soli davanti al nemico! In questo caso l’unica prevenzione sono le bodycam! Promesse e mai arrivate" scrive l'associazione alla fine del post.