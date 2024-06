video suggerito

Leonardo Franco, napoletano scomparso in Messico da 8 mesi: oggi partono ufficialmente le ricerche Dopo che la Commissione nazionale messicana per la ricerca delle persone scomparse ha attivato il protocollo, prenderanno il via oggi le ricerche di Leonardo Franco: del 43enne non si hanno notizie dal primo ottobre 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Leonardo Franco

Prendono il via ufficialmente oggi, lunedì 17 giugno, le ricerche di Leonardo Franco, napoletano di 43 anni, scomparso in Messico da otto mesi ormai: di Nardo (come lo chiamano tutti, ndr), originario di via Foria, nel cuore di Napoli, non si hanno più notizie dal primo ottobre del 2023. Leonardo Franco, come paventato qualche mese fa dal legale che assiste la famiglia, l'avvocato Luigi Ferrandino, potrebbe essere stato rapito per richiedere poi un riscatto.

La Commissione nazionale messicana per la ricerca delle persone scomparse, infatti, ha attivato il protocollo finalizzato all'individuazione del 43enne napoletano: le ricerche saranno coordinate dal team investigativo dell'associazione Manisco World, presieduto proprio dall'avvocato Ferrandino; in Messico è arrivato anche il papà di Nardo, Antonio Franco, che parteciperà alle ricerche, condotte sul campo da personale delle forze dell'ordine di Guanajuato, la squadra speciale investigativa delle persone scomparse, l'Esercito e la Marina, oltre a 16 uomini armati di scorta, autorizzata dal sottosegretario alla sicurezza Cabeza de Vaca.

"Per la prima volta nella storia degli scomparsi italiani viene organizzata un'operazione di intelligence è operativa come quella che in queste ore è in corso in Messico. Il nostro team per l'ennesima volta sta coordinando una attività di intelligence per la ricerca di persone scomparse. Forniremo ogni contributo necessario per portare a casa Nardo" ha dichiarato l'avvocato Luigi Ferrandino.

Cosa sappiamo sulla scomparsa di Leonardo Franco

Venditore ambulante nella zona di Leon, nello stato di Guanajuato, Leonardo Franco sparisce il primo ottobre 2023. Quel giorno, al papà di Nardo arriva una strana telefonata: è un amico di suo figlio che non ha più sue notizie. Spaventato, Antonio Franco chiama suo figlio, che lo rassicura: da quel momento, però, di Nardo non si hanno più notizie. È ancora un amico di Nardo, qualche giorno dopo, a contattare la famiglia, paventando la possibilità che il 43enne sia stato rapito; la moglie di quest'uomo, poi, invia alla famiglia un video che mostra una valigia con gli effetti personali di Leonardo, ritrovata in un albergo di Leon.

Gli ultimi sviluppi, nel novembre scorso, sono stati poi resi noti dall'avvocato Ferrandino: l'automobile di Leonardo Franco è stata rinvenuta a circa un'ora da Leon. Non solo: Ferrandino ha rivelato di aver ricevuto una richiesta di pagamento in cambio della liberazione di Leonardo.