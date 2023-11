Leonardo Franco, scomparso in Messico. L’avvocato: “Rapito, ci hanno chiesto soldi per rilasciarlo” Napoletano, 43 anni, di Leonardo Franco non si hanno notizie dal 1° ottobre. L’avvocato della famiglia ha fatto sapere di aver ricevuto richieste estorsive per il suo rilascio e che il presunto rapitore sarebbe stato rintracciato. Si attendono sviluppi.

A cura di Valerio Papadia

Leonardo Franco

Una vicenda ammantata da tante ombre quella di Leonardo Franco, che tutti chiamano Nardo, napoletano di 43 anni, originario di via Foria, scomparso in Messico ormai da oltre un mese: dell'uomo, che viveva e lavorava ormai da tempo nel Paese del Centro America, si sono perse le tracce lo scorso 1° ottobre. La trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", nella puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 15 novembre, ha cercato di ricostruire la storia del 43enne, fornendo anche sviluppi inediti sulla vicenda. È stato l'avvocato della famiglia di Nardo, Luigi Ferrandino, a rivelare in trasmissione di aver ricevuto richieste di riscatto per liberare il 43enne, che sarebbe stato rapito.

Il mistero del video con le valigie di Leonardo Franco

Venditore ambulante nella zona di Leon, dove viveva, Leonardo Franco è scomparso come detto il primo ottobre scorso. Intorno alla mezzanotte, ora italiana, al papà del 43enne arriva una strana telefonata di un amico messicano di Leonardo, che gli chiede dove sia suo figlio. Allarmato, il padre telefona a Nardo, che lo rassicura di stare bene. Da quel momento, del 43enne napoletano si perdono le tracce.

Qualche giorno dopo, alla famiglia del 43enne arriva su Facebook il messaggio di un amico di Leonardo, in cui si paventa l'eventualità che sia stato rapito. La moglie di questo amico, poi, invia ancora alla famiglia un video in cui si vede la valigia di Nardo, ritrovata in un albergo di Leon.

Ritrovata l'auto di Nardo: era a circa un'ora da Leon

È alla fine del servizio dedicato alla scomparsa di Leonardo Franco che l'avvocato Ferrandino, in collegamento, rivela quelle che sembrerebbero essere le novità più importanti sulla vicenda. Innanzitutto, grazie al lavoro svolto proprio dal team del legale, è stata ritrovata l'automobile di Nardo, che mancava all'appello dal giorno della scomparsa: la vettura si trovava a circa un'ora di distanza da Leon.

Infine, lo sviluppo più rilevante: il legale rivela di aver ricevuto richieste estorsive, di riscatto, per il rilascio di Leonardo Franco. Grazie ancora al lavoro del team, il luogo da cui provenivano le richieste di riscatto è stato individuato e segnalato alle autorità messicane, a cui or spetta il compito di approfondire la vicenda.