A partire da oggi, a Benevento e provincia sarà possibile ricevere il vaccino Covid direttamente in farmacia, senza prenotazione ma recandosi direttamente al bancone. Lo ha disposto l'Azienda Sanitaria Locale di Benevento che ha spiegato anche modalità di adesione, requisiti e soprattutto ha fornito l'elenco completo di tutte le farmacie che hanno già aderito. "Il coinvolgimento delle farmacie", ha spiegato Gennaro Volpe, direttore generale dell'ASL sannita, "consentirà il potenziamento della nostra capacità di somministrare dosi, rafforzando la campagna vaccinale con un ulteriore canale. Per questo ringrazio i Presidenti di Federfarma e dell'Ordine dei Farmacisti per la disponibilità mostrata e, compatibilmente con gli approvvigionamenti di vaccino, mi auguro che gli strumenti messi in campo daranno una ulteriore spinta al miglioramento del quadro epidemiologico nel nostro territorio".

Come ricevere il vaccino Covid in farmacia a Benevento e provincia

Per ricevere il vaccino basterà recarsi a partire da oggi giovedì 24 giugno in una qualunque delle farmacie aderenti di Benevento e provincia, muniti di tessera sanitaria. Requisito fondamentale avere almeno sessant'anni. Il vaccino ricevuto sarà quello monodose Johnson & Johnson di Janssen. Non ci sarà bisogno di prenotazione via internet: basterà semplicemente recarsi in farmacia con i propri documenti e seguire le indicazioni dei medici presenti.

Le farmacie di Benevento e provincia dove fare il vaccino Covid

Questo l'elenco completo fornito dall'Azienda Sanitaria Locale di Benevento delle farmacie del capoluogo e della provincia sannita dove poter ricevere il vaccino Covid: