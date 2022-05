Lego apre a Napoli: il primo store in via Scarlatti al Vomero Non c’è ancora una data precisa per l’apertura, ma lo store, il primo Lego a Napoli, aprirà i battenti in via Scarlatti, lì dove sorgeva Dmail.

A cura di Valerio Papadia

Buone notizie per tutti i bambini, ma anche per gli "ex bambini", coloro che stanno crescendo e sono cresciuti posizionando un mattoncino colorato sopra l'altro: Lego sta per aprire a Napoli. Non c'è ancora una data precisa per l'inaugurazione, ma si sa che il primo store partenopeo dell'azienda di giocattoli danese aprirà i battenti, molto presto, in via Alessandro Scarlatti, strada pedonale e ricca di negozi del Vomero, quartiere collinare della città, precisamente al civico 114, nei locali che fino a poco tempo fa ospitavano Dmail, negozio di oggettistica varia.

Un plauso all'imminente apertura del primo store a Napoli di Lego, azienda di giocattoli danese fondata nel 1932 da Ole Kirk Christiansen (proprio nel 2022 ricorrono i 90 anni di attività), con la quale miliardi di bambini hanno giocato in quasi un secolo, arriva da Gennaro Capodanno, presidente del "Comitato Valori Collinari". L'ingegner Capodanno, già presidente della Circoscrizione Vomero, che per primo ha dato la notizia, ha dichiarato: "Quei locali, prima che arrivasse l'azienda Dmail ospitavano uno store della ditta francese di abbigliamento femminile Promod. Ancor prima ospitavano uno degli esercizi commerciali più conosciuti e antichi del Vomero, che molti vecchi vomeresi ricordano ancora: il negozio di abbigliamento della ditta Pasquale Coppola".

"Quest'apertura – continua Capodanno – rappresenta una novità molto significativa per il quartiere collinare – sottolinea Capodanno – dal momento che nella maggior parte dei casi, negli ultimi tempi, a ogni chiusura di un'attività commerciale è seguita l'apertura di un'attività per la vendita e la somministrazione di cibi e bevande, con particolare riferimento ai tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano".