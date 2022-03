Lega il cane con la catena e lo abbandona in un’area di servizio: uomo denunciato a Pozzuoli L’uomo, un 56enne incensurato, è stato denunciato per abbandono di animali dai carabinieri forestali. Il cane, una femmina, è stato affidato ai veterinari dell’Asl.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha parcheggiato l'auto in un'area di servizio della Strada Statale 7 quater, tra Pozzuoli e Giugliano, nella provincia di Napoli. Poi ha fatto scendere il suo cane, che aveva portato con sé, lo ha legato con una catena ed è andato via, abbandonandolo. Un uomo di 56 anni, incensurato e residente a Giugliano in Campania, è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria dai carabinieri della stazione forestale di Pozzuoli per abbandono di animali. Ai militari dell'Arma è arrivata la segnalazione da diversi cittadini di un cane legato a una catena in un'area di servizio e un distributore di carburanti sulla Ss7 quater. Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, hanno trovato l'animale – si tratta di una femmina di taglia media – che era stato abbandonato ma che per fortuna versava in buone condizioni di salute.

Il cane è stato già adottato da un'altra famiglia

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per identificare il responsabile dell'abbandono dell'animale e hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio, riuscendo così a pervenire all'identità del 56enne: l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri sul luogo di lavoro e denunciato. Per quanto riguarda il cane, è stato affidato ai veterinari dell'Asl Napoli 2 Nord per tutti i controlli del caso sulla sua salute e, qualche ora dopo essere stata abbandonata, ha fortunatamente trovato un'altra famiglia che l'ha adottata.