Le temperature crollano di 10 gradi tra sabato e domenica: il meteo di Napoli e Campania Brusco calo delle temperature su Napoli e Campania nel fine settimana del 24-25 febbraio: le massime dai 20 gradi dei giorni scorsi scenderanno fino a 10 gradi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Dopo lunghe giornate di sole, arriva il freddo su Napoli e Campania: il quadro meteorologico è infatti inclemente, e dopo l'allerta della Protezione Civile per la giornata. di oggi, venerdì 23 febbraio, per vento forte e mare agitato, il freddo arriverà a partire da questa notte e durerà almeno per l'intero fine settimana del 24-25 febbraio, portando ad un brusco calo della temperature che, dopo i venti gradi raggiunti nei giorni scorsi, finirà per dimezzarsi, non arrivando a superare i 10 gradi di valori massimi.

L'allerta meteo di oggi, venerdì 23 febbaio

Per la giornata di oggi, venerdì 23 febbraio, la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato già nelle scorse ore una allerta meteo per vento forte e mare agitato. In particolare, l'allerta (di colore verde, in quanto non sono previste piogge, ndr) prevede dalle 7 di questa mattina e fino alle 21 della sera, una serie di forti correnti provenienti da sud-sud-ovest porteranno in tutta la regione venti forti, con locali raffiche nelle zone più esposte. Il mare, di conseguenza, sarà agitato, soprattutto lungo le coste tirreniche, che saranno maggiormente esposte ai venti: rischio di possibili mareggiate, soprattutto lungo le coste del Cilento.

Crollo delle temperature tra il 24 e 25 febbraio

Nel fine settimana del 24-25 febbraio, il meteo vedrò un crollo delle temperature quasi verticale: almeno dieci i gradi in meno tra sabato e domenica. Tuttavia, non sono previste forti piogge, ma solo rovesci a carattere locale, soprattutto nelle ore notturne e nelle zone dell'interno. La situazione andrà a migliorare lentamente nella prossima settimana, con l'approssimarsi dell'arrivo del mese di marzo e della primavera astronomica.