Le sette Vie dello shopping di Napoli Quali sono le vie dello shopping a Napoli? Da via Toledo a via Chiaia, ecco una guida su dove fare compere adatte a tutte le tasche in città.

A cura di Vincenzo Cimmino

Napoli città di musica, cibo e panorami. Ma anche luogo in cui poter fare uno shopping adatto a tutte le tasche. Che sia a Via Toledo o a Via Chiaia, entrambe raggiungibili in metropolitana, turisti e cittadini possono trovare ovunque prodotti adatti alle loro tasche, tra negozi di grandi firme e mercatini all'aperto. Proponiamo una guida veloce alle principali vie del commercio in città, così che sia facile capire dove andare per le spese a seconda di quanto si abbia voglia di spendere.

Via Chiaia

Via Chiaia collega Piazza dei Martiri a Piazza del Plebiscito, a poca distanza dal lungomare di Mergellina. La strada, pedonale, è famosa a Napoli per i suoi eleganti negozi di abbigliamento e di scarpe, ma anche perché è sede di alcune storiche botteghe partenopee. I prezzi? Non sono proprio economici ma in zona non mancano luoghi in cui poter fare compere con un ottimo rapporto qualità-prezzo in cui è possibile trovare ciò che si cerca.

Via Toledo

Via Toledo è la principale arteria commerciale di Napoli. Collega Piazza Trieste e Trento con Piazza Dante e la sua vicinanza a tanti monumenti la rendono meta preferita dei tanti turisti che ogni giorno affollano la città. La strada è servita da diversi mezzi pubblici, in particolare dalla metropolitana e dalla funicolare. Su via Toledo per lo shopping si trovano sia i negozi delle grandi catene sia griffe più importanti. All'inizio di questa via, venendo da Piazza Trieste e Trento, c'è anche la galleria Umberto I, un luogo intriso di storia in cui poter fare shopping tra catene di elettronica, libri e bar americani.

Corso Umberto I o Rettifilo

Il corso Umberto I, conosciuto anche come Rettifilo, collega Piazza Garibaldi, dove si trova la stazione di Napoli centrale, con piazza Giovanni Bovio, a due passi dal Maschio Angioino e dal porto. E’ una meta adatta a chi è più in linea con uno shopping veloce ed economico. Qui è possibile trovare pochi brand internazionali ma molti negozi locali per tutte le tasche con prezzi economici e convenienti. Nelle immediate vicinanze della strada ci sono diverse fermate della metropolitana.

Via dell’Epomeo

Più in periferia, nel quartiere Soccavo, c’è via Epomeo. Lì è possibile trovare un po' di tutto per lo shopping, dalla scarpe ai vestiti, sia per uomo che per donna, passando per i giocattoli per i più piccoli. Su questa strada ci sono soprattutto negozi a basso prezzo, ma non manca qualcosa di più “in” e locali che vendono abiti da sposa per chi è prossima al grande giorno. Per arrivare è possibile prendere la Circumflegrea che collega Torregaveta, dove fa capolinea anche la Cumana, a Montesanto. Si scende a Soccavo e in pochi metri a piedi si arriva in zona.

Via Scarlatti

Via Scarlatti è una delle vie dello shopping più rinomate di Napoli, situata nel quartiere Vomero. La strada è conosciuta per la sua atmosfera tranquilla e per l'ampia varietà di negozi che offre, rendendola una meta imperdibile per chi ama fare acquisti. Arrivare a Via Scarlatti è semplice grazie alla sua ottima posizione e ai collegamenti con i mezzi pubblici. È possibile prendere la metropolitana Linea 1 e scendere alla fermata Vanvitelli, che porterà direttamente nel cuore della zona.

Montesanto

Montesanto ospita il più antico mercato di Napoli, il mercato della Pignasecca. Lì si può trovare davvero di tutto: Cd, borse, abiti, biancheria per la casa. Tutto a ottimi prezzi. Ma è il reparto gastronomico a riservare le sorprese maggiori. Frutta, verdura, pesce fresco ma anche spezie e dolci di vario genere. Frequentare Montesanto vuole dire non soltanto visitare uno dei mercati più caratteristici della città a due passi da Piazza Dante, ma anche fare una completa immersione nel folklore cittadino.

Via dei Mille

Via dei Mille è un'altra delle vie dello shopping della cosiddetta Napoli bene che merita una visita. Si trova all'interno del quartiere Chiaia ed è conosciuta per le sue boutique esclusive e i negozi di alta moda dove trovare capi unici e prodotti di lusso. Per raggiungere Via dei Mille è possibile prendere la metropolitana fino alla fermata Piazza Amedeo e quindi proseguire a piedi per pochi minuti.