Le previsioni meteo su Napoli e Campania, ancora giornate con sole e caldo, poi la pioggia

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Ultimi giorni di ottobre che saranno caratterizzati ancora da incertezza meteorologica: su Napoli e sulla Campania, il sole e il caldo si alterneranno ancora per qualche giorno a freddo e pioggia. In particolare, nella settimana appena iniziata, il sole e il caldo dureranno almeno fino a giovedì 30 ottobre: poi, si tornerà alla pioggia con un lieve calo delle temperature che però, soprattutto di sera e nelle zone dell'interno, saranno anche più fredde del previsto, seppur non troppo distanti dai 14-15 gradi di valori minimi. E novembre "minaccia" di seguire lo stesso schema: con il clima ormai impazzito dovuto al cambiamento climatico mondiale, diventa sempre più un ricordo lontano l'inverno "tipico" mediterraneo, che invece sta lasciando sempre più spazio o a giornate estive fuori stagione oppure ad anticipi di inverno particolarmente violenti.

Meteo che sarà caratterizzato anche dall'arrivo dell'influenza stagionale, che lentamente dal nord sta penetrando anche nell'area sud del paese e dunque in Campania. Sarà dunque un autunno particolarmente complicato per influenze e meteo. L'incertezza durerà almeno fino ai primi dieci giorni di novembre, quando poi arriverà la cosiddetta "estate di San Martino", ovvero un ritorno prepotente delle temperature alte e delle giornate di sole, che una volta costituivano un'eccezione e che ora invece rischiano di fare non pochi danni soprattutto alle agricolture e alla salute, esponendo infatti i soggetti più fragili e non solo al rischio di ammalarsi e, perfino, a fare i conti con un ritorno improvviso delle allergie stagionali, totalmente inattese in questo periodo dell'anno.