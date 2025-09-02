Le previsioni meteo per Napoli e Campania: ancora maltempo, poi tornano sole e caldo

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Ancora qualche ora di maltempo su tutta la Regione Campania, poi torneranno sole e caldo almeno fino a domenica. Queste, in estrema sintesi, le previsioni meteo per Napoli e Campania per le prossime ore. Nella giornata di oggi continuerà l'allerta meteo diramata ieri e iniziata questa mattina, coprendo l'intero arco della giornata fino a mezzanotte. Al momento non c'è stata proroga, ma potrebbe arrivare nelle prossime ore: anche domani, mercoledì 3 settembre, saranno infatti possibili rovesci anche improvvisi e di media-forte intensità sull'intero territorio regionale.

"Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico"; prosegue la nota che annunciava già ieri l'allerta meteo gialla per oggi, valida fino a mezzanotte, specificando che: "Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso". Attenzione, dunque, anche ai collegamenti da e per le isole.