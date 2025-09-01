napoli
video suggerito
video suggerito

Nuova allerta meteo in Campania: temporali e grandine per 24 ore martedì 2 settembre

Nuovo allerta meteo della protezione civile regionale della Campania: temporali, grandine, fulmini e raffiche di vento.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso per una nuova allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali, valido per la giornata di domani martedì 2 settembre, dalle 9 alle 23.59 su gran parte della regione, ad esclusione delle zone di allerta 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). "Le precipitazioni saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità", spiega in una nota la Protezione Civile regionale, aggiungendo che "saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento".

"Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico"; prosegue la nota, che specifica: "Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso". Attenzione, dunque, anche ai collegamenti da e per le isole.

"Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile", conclude la nota, nonché di "monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".

Campania
Previsioni meteo Napoli oggi, domani e nei weekend
0 CONDIVISIONI
Immagine
torna
la paura
Ancora terremoti ai Campi Flegrei, lo sciame sismico in provincia di Napoli non si ferma
A Pozzuoli verifiche su palazzo. Chiusi i siti archeologici
Da mezzanotte, otto nuove scosse tra 2.0 e 4.0 di magnitudo
Ieri un altro sciame, con massima scossa 3.3 di magnitudo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views