Nuova allerta meteo in Campania: temporali e grandine per 24 ore martedì 2 settembre

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso per una nuova allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali, valido per la giornata di domani martedì 2 settembre, dalle 9 alle 23.59 su gran parte della regione, ad esclusione delle zone di allerta 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). "Le precipitazioni saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità", spiega in una nota la Protezione Civile regionale, aggiungendo che "saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento".

"Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico"; prosegue la nota, che specifica: "Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso". Attenzione, dunque, anche ai collegamenti da e per le isole.

"Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile", conclude la nota, nonché di "monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".