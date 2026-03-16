Le previsioni del tempo su Napoli e Campania: cielo nuvoloso, temperature in aumento

Meteo: le previsioni su Napoli e Campania

Cielo nuvoloso e temperature in aumento in tutta la Campania: la settimana che porta all'equinozio di primavera, che cadrà venerdì 20 marzo 2026 alle ore 15:46 italiane, sarà all'insegna della stabilità, seppur con perturbazioni che potrebbero dar luogo a temporali improvvisi soprattutto nelle zone dell'interno. Ma al momento questa ipotesi sembra sono annoverata nel computo delle probabilità, e comunque verso il ribasso. Già oggi, lunedì 16 marzo, il cielo sarà sì per lo più nuvoloso ma con temperature in aumento in tutta la regione: almeno 18 gradi nelle ore più calde sul capoluogo di Napoli e lungo le coste tirreniche.

Buona, tutto sommato, la qualità dell'aria: ma il cielo chiuso tratterà in basso il calore, facendo sì che la temperatura percepita sia più alta. Non pioverà, almeno per oggi, ma nei prossimi giorni il rischio sarà leggermente più elevato. Nel corso della settimana, il cielo inizierà a schiarirsi, con le temperature che avranno un leggero calo ma comunque saranno superiori ai 16 gradi. Piuttosto, sarà più concreto il rischio nebbia, perché il calore trattenuto potrebbe creare quella condensa tipica della notte, quando cioè le temperature si abbassano e l'aria calda a contatto con il suolo più freddo si trasforma appunto in condensa. Rischio che, comunque, sarà per lo più presente nelle zone dell'interno piuttosto che lungo le coste tirreniche, dove invece la nebbia potrebbe formarsi per lo più nelle primissime ore del mattino e solo in presenza di determinate condizioni atmosferiche. Ma per ora, anche in questo caso, il rischio è basso e rientra nella pura statistica.