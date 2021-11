Le luminarie di Natale più belle non sono a Napoli: sono a Bacoli Presentate dal sindaco Della Ragione su Facebook, le luminarie di Bacoli hanno messo tutti d’accordo, mentre quelle di Napoli hanno suscitato molte polemiche.

A cura di Valerio Papadia

Se fino a qualche anno fa, per tutta la Campania – e non solo – la tappa fissa a Natale era Salerno con le sue luminarie, da qualche tempo non è più così (recentemente i mercatini di Natale a Salerno sono anche oggetto di una indagine su presunti appalti truccati, ndr). A fare concorrenza a Salerno, e al capoluogo Napoli, c'è infatti da qualche anno Bacoli, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia partenopea, il cui centro storico, per la prima volta quest'anno, è decorato da sculture luminose e addobbi natalizi che non hanno nulla da invidiare a quelli del capoluogo. E, mai come quest'anno, la bellezza delle luminarie di Bacoli salta all'occhio, dal momento che quelle installate a Napoli hanno suscitato tante polemiche: dal Babbo Natale gigante dapprima destinato a piazza Municipio e poi spostato in piazza Garibaldi alla mezzaluna con un orsacchiotto accoccolato sopra in piazza Nazionale, ribattezzata "lumaca di Natale" e definita equivoca.

Le luminarie installate a Bacoli per questo Natale 2021, presentate su Facebook dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione hanno invece messo d'accordo tutti o quasi, come accade ormai da qualche anno. Particolarmente apprezzato e suggestivo il gioco di luci che adorna la Casina Vanvitelliana, il casino da caccia borbonico dell'architetto Luigi Vanvitelli che sorge sul Lago Fusaro. Presentando le luminarie, presenti come detto per la prima volta anche nel centro storico, il sindaco Della Ragione ha scritto: