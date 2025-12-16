Le Funicolari di Montesanto e Mergellina oggi chiudono prima, alle 14: sorpresa per gli utenti

L’annuncio è arrivato nella mattinata odierna da Anm, la società che gestisce il servizio. Regolare, invece, il servizio delle Funicolari di Chiaia e Centrale.

Una brutta notizia è arrivata in mattinata per gli utenti del trasporto pubblico a Napoli: le Funicolari di Montesanto e di Mergellina, oggi, martedì 16 dicembre, chiudono prima. Come ha comunicato, infatti, l'Anm, l'azienda che gestisce il servizio e il trasporto pubblico in città. le due funicolari oggi termineranno il servizio alle ore 14. La società non ha fornito motivazioni circa la chiusura anticipata del servizio: sui profili social, l'Anm ha avvisato l'utenza, rendendo noto che le ultime corse saranno effettuate precisamente alle 14.10. Un disagio che arriva nel periodo natalizio, con la città piena di turisti.

Per quanto riguarda la Funicolare di Montesanto, una circostanza analoga si era già verificata nel weekend del 29 e 30 novembre. Anche in quella occasione, il servizio venne sospeso alle 14 per mancanza di personale, nella fattispecie dei caposervizio, i funzionari che supervisionano le stazioni.

La Funicolare Centrale, invece, soltanto pochi giorni fa è stata chiusa per 48 ore, l'11 e il 12 dicembre scorso. In quel caso, si è trattata di una chiusura necessaria per consentire il monitoraggio da parte dell'Anfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. La chiusura di venerdì è coincisa con lo sciopero generale dei trasporti che ha riguardato tutta l'Italia.