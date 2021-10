Le condizioni di Federico Salvatore, il cantante colpito da emorragia cerebrale

Il cantautore partenopeo, 62 anni, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni sono stabili e vengono costantemente monitorate dal personale sanitario. Accanto a lui la famiglia, la moglie e i suoi quattro figli, fiduciosi nelle cure mediche a cui il cantante è sottoposto.

Sono stabili le condizioni di Federico Salvatore, il noto cantautore partenopeo, 62 anni, colpito da una emorragia cerebrale. Salvatore è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale del Mare di Napoli: le sue condizioni di salute sono considerate «stabili» e costantemente monitorate dal personale sanitario che lo assiste fin dal ricovero, avvenuto d'urgenza alcuni giorni fa.

Accanto al cantautore, napoletano doc e residente a Portici, che si apprestava a festeggiare i 25 anni dall'uscita del suo album più rappresentativo "Azz", con l'uscita di un nuovo disco, intitolato appunto "Azz… 25 anni dopo", i suoi familiari, la moglie Flavia D'Alessio e i quattro figli nati dalla loro unione.

Proprio la moglie del cantautore, ieri, aveva deciso di rompere il silenzio e aggiornare i fan sulle condizioni di salute del marito, nonostante il dolore dettato dal momento difficile.

Su Facebook, la moglie di Federico Salvatore ha scritto agli estimatori del "cantattore", anche per chiarire il reale stato di salute dell'artista e fugare sul nascere ogni possibile speculazione su un momento così delicato:

Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici.

Un appello alla stampa: nessuno nega la libertà e il dovere di informazione ma abbiate cura anche delle persone. So bene quanto sia grande l’amore che circonda Federico, lo vivo da vent’anni. E so bene quanta preoccupazione ci sia per lui da parte dei suoi fans, che lo seguono da sempre. E, quindi, quanto sia forte la voglia di sapere. Vi aggiornerò, sperando che al posto mio, ci sia proprio lui a raccontarvi quello che è successo.