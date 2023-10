Lavori a via Partenope da 13 mln mai partiti, cantiere deserto da 3 mesi: l’area è diventata un parcheggio Il cantiere per la ripavimentazione di via Nazario Sauro e via Partenope è stato installato il 10 luglio scorso. Da allora i lavori sono fermi. Dubbi sui materiali.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto 2 ottobre 2023

Sono fermi al palo i lavori per il rifacimento del Lungomare di Napoli di via Partenope e via Nazario Sauro. Il cantiere installato tra via Raffaele De Cesare e piazza Nazario Sauro il 10 luglio scorso è deserto. Da mesi non si vede un operaio. Il cancello è chiuso e l'ingresso, oggi, è ostruito dalle auto in sosta in tripla fila. Il cantiere fantasma da quasi tre mesi ha occupato anche gli stalli di sosta sulle strisce blu che si trovano sulla parte finale di via De Cesare e di piazza Nazario Sauro, sottraendole a lavoratori pendolari e residenti. All'esterno dell'ingresso del cantiere, intanto, la strada si è trasformata in un parcheggio abusivo.

Qual è il motivo di questi ritardi? Secondo indiscrezioni di palazzo, raccolte da Fanpage.it, ci sarebbero ancora dubbi sulla scelta dei materiali e sulla loro messa in opera. L'obiettivo sarebbe evitare i problemi che sono emersi a via Toledo dopo la ripavimentazione.

I lavori sono particolarmente importanti. Si tratta di un intervento da 13,2 milioni di euro per la riqualificazione ciclo-pedonale del tratto di Lungomare più famoso della città, allargando i marciapiedi sul lato di hotel e ristoranti. Uno dei cavalli di battaglia delle ultime amministrazioni comunali. Del progetto si è cominciato a parlare con l'ex amministrazione De Magistris. Ed è stato, poi, ereditato dalla giunta del sindaco Gaetano Manfredi.

Il bando per la progettazione risale a giugno 2018. Mentre la gara per la realizzazione dei lavori, bandita ad aprile 2022, è stata aggiudicata alla società COGEPA. La ripavimentazione del Lungomare dovrebbe durare circa un anno. La prima tranche di via Nazario Sauro doveva concludersi entro gennaio 2024, ma non è ancora partita. Solo dopo, si dovrebbe mettere mano alla seconda tranche di via Partenope. L'avvio dei lavori era stato annunciato prima della scorsa estate, dopo una lunga attesa. L'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, aveva assicurato che i lavori sarebbero partiti prima dell'estate.

Il piano traffico per ripavimentare il lungomare

A fine giugno è stato predisposto il piano traffico che prevedeva la partenza dei lavori dal lato di via Nazario Sauro, con la chiusura al transito dei veicoli della parte finale di via Raffaele De Cesare, in direzione di piazza Nazario Sauro. Qui il 10 luglio scorso è stato installato il campo base degli operai e sono stati depositati i materiali che serviranno per le lavorazioni. Poi, da allora il cantiere è stato abbandonato. Anche i sindacati edili sono all'oscuro dello stato dell'arte e intenzionati a chiedere chiarimenti all'amministrazione.

Il progetto del nuovo lungomare prevede, come detto, i marciapiedi più larghi sul lato dei ristoranti, per tavolini e ombrelloni, ma ci sarà un corridoio lasciato libero tra questi ultimi e gli edifici. E anche sul lato degli hotel ci sarà un'area esterna ampia, agli ingressi, con le aiuole per l'arrivo dei taxi.