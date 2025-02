Lavoratori in nero e locali sporchi: controlli nei negozi dei rioni Don Guanella e Miano

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Raffica di controlli in tutta l'area nord di Napoli e in particolare tra via Don Guanella, via Miano e via Madonna dell'Arco, da parte dell'Unità Operativa Secondigliano della Polizia locale di Napoli. Scoperti lavoratori in nero e locali sporchi, ma anche varie violazioni normative, veicoli abbandonati e diverse violazioni al codice della strada, queste ultime scoperte dal reparto Git, I.A.E.S, Scampia, Secondigliano e Chiaia della polizia locale di Napoli

Un'attività è stata chiusa per rischio igienico-sanitario, mancata esibizione di documentazione HACCP, l’assenza dei requisiti minimi igienico-sanitari e la mancata raccolta differenziata dei rifiuti. La sospensione è avvenuta con effetto immediato. In un altro locale, scoperti lavoratori in nero, mentre in un altro non era mai stato regolarizzato il cambiamento del legale rappresentante. Scoperta anche un'occupazione abusiva di suolo pubblico in via Miano. Sei le multe invece per divieto di sosta, con cinque autovetture e due motocicli che sono stati rimossi dagli agenti perché trovati in stato di abbandono. Controllate anche 40 persone e 48 veicoli, con diverse multe per omessa revisione del veicolo, omesso utilizzo delle cinture, utilizzo illecito di targa prova e mancanza di targa, uso di cellulare alla guida e circolazione con veicolo già sequestrato. Denunciato anche un parcheggiatore abusivo già recidivo ed una persone che invece aveva dato false generalità agli agenti in fase di identificazione. Infine, segnalata all’Autorità Giudiziaria per accattonaggio una donna che si trovava in Piazza Cavour con un bambino di tre anni.