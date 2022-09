Lavinia Trematerra, morta a 7 anni schiacciata da una statua: aperta un’inchiesta La Procura di Roma ha aperto una inchiesta ufficiale sulla morte di Lavinia Trematerra, la bimba napoletana di 7 anni morta schiacciata da una statua in Germania.

A cura di Valerio Papadia

C'è ufficialmente anche in Italia una inchiesta sulla morte di Lavinia Trematerra, la bambina napoletana di 7 anni morta lo scorso 26 agosto a Monaco di Baviera, in Germania, dopo essere stata schiacciata da una statua di marmo nell'albergo nel quale alloggiava insieme ai genitori: la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per approfondire la vicenda e stabilire eventuali responsabilità nella morte della bambina; anche i magistrati tedeschi hanno avviato un procedimento per fare chiarezza sulla tragedia.

La morte di Lavinia Trematerra a Monaco di Baviera

La tragedia in cui ha perso la vita Lavinia Trematerra è occorsa, come detto, lo scorso 26 agosto. La bimba, 7 anni, si trovava in vacanza con i genitori – due stimati avvocati napoletani – a Monaco di Baviera: la piccola stava giocando all'esterno dell'hotel nel quale la famiglia alloggiava quando, improvvisamente, una delle statue di marmo che adornavano il giardino dell'albergo è caduta e ha schiacciato Lavinia. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarla: per la bambina non c'è stato nulla da fare.

La mamma della bimba: "Sarai sempre il nostro angelo"

Subito dopo la tragedia, tanti sono stati i messaggi che hanno invaso i social network di persone che hanno espresso cordoglio alla famiglia della bambina: entrambi i genitori, come detto, a Napoli sono avvocati stimati e conosciuti. Tra i messaggi apparsi su Facebook dopo la morte della piccola di 7 anni c'è anche quello della mamma, che ha scritto: "Sei e sarai sempre il nostro angelo, rip. Amore della nostra vita".