L'auto senza assicurazione viene portata via: in due picchiano i vigili e rubano le chiavi del carroattrezzi I due uomini sono stati arrestati dai carabinieri, intervenuti sul posto, a Qualiano, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Ha visto che la sua auto stava per essere portata via dal carroattrezzi e così, insieme a un amico che era con lui, si è scagliato contro gli agenti della Polizia Municipale che lo avevano appena sanzionato, aggredendoli, impedendo poi al carroattrezzi di procedere: per questo a Qualiano, nella provincia di Napoli, G.C. e L.V., due uomini del posto, sono stati arrestati dai carabinieri, intervenuti in soccorso dei vigili.

In via Aldo Moro, gli agenti della Municipale hanno notato che un'auto parcheggiata in strada, una Lancia Delta, era sprovvista della copertura assicurativa: hanno così richiesto l'intervento del carroattrezzi per rimuovere la vettura. Quando il proprietario dell'auto si è accorto di quanto stesse succedendo, insieme a un amico che si trovava con lui ha minacciato i vigili per farsi restituire la vettura; dalle parole è passato poi ai fatti, aggredendo e spintonando gli operatori.

Nel frattempo, mentre il proprietario dell'auto discuteva con gli agenti e li strattonava, l'amico si è introdotto nell'abitacolo del carroattrezzi e, dopo aver spinto via l'autista, si è impossessato delle chiavi per impedire che il mezzo pesante potesse portare via la vettura. Sul posto sono intervenuti così i carabinieri della stazione di Qualiano, precedentemente allertati, che hanno identificato i due uomini e li hanno arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e rapina: i due sono stati ristretti ai domiciliari, in attesa di giudizio.