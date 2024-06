“L’Attimo Fuggente” a Battipaglia: studenti sui banchi per salutare il prof l’ultimo giorno di scuola Una classe di maturandi di un liceo di Battipaglia ha ricreato l’iconica scena del film “L’Attimo Fuggente” per salutare il professore durante l’ultimo giorno di scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Soltanto pochi giorni fa, lo scorso 2 giugno, il mondo del cinema ha celebrato l'importante anniversario di uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta e della storia del grande schermo: uno dei film di formazione per eccellenza, "L'Attimo Fuggente", interpretato da uno straordinario Robin Williams, usciva negli Stati Uniti il 2 giugno del 1989, 35 anni fa (in Italia sarebbe arrivato nel settembre di quello stesso anno). L'anniversario è praticamente coinciso, in Italia, con la fine dell'anno scolastico: e così, a Battipaglia, nella provincia di Salerno, alcuni studenti dell'ultimo anno del Liceo Scientifico e Linguistico Enrico Medi, hanno deciso di omaggiare il loro professore, nell'ultimo giorno di superiori della loro vita, ricreando proprio la scena più iconica de "L'Attimo Fuggente".

E così, imitando Ethan Hawke e compagni, gli studenti della 5C dell'istituto di Battipaglia sono saliti su banchi e sedie e hanno salutato il loro professore preferito, prima di affrontare i tanto temuti esami di maturità e accomiatarsi dal mondo delle scuole superiori. Il momento è stato immortalata da una studentessa e il video è stato pubblicato, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, su TikTok, social dei giovani per eccellenza. Anche se, a differenza del film, gli studenti di Battipaglia non hanno declamato "O capitano, mio capitano", poesia di Walt Withman citata invece nella famigerata scena, il momento è comunque molto emozionante, tanto che l'insegnante non riesce a trattenere le lacrime.

"Il prof migliore di sempre" è la didascalia utilizzata dalla studentessa per postare il video sul social cinese. La risposta del professore, nei commenti del video, non si è fatta attendere: "La mia 5C, per sempre nel cuore".