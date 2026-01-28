Latitante trovato nel contenitore del letto a Napoli, al carabiniere: “Brigadiè, ci ho provato”

"Brigadiè, ci ho provato!". Queste le parole, di una disarmante sincerità, pronunciate da un uomo di 54 anni al carabiniere che lo ha catturato. La storia ha avuto inizio lo scorso 21 gennaio, una settimana fa, quando a Napoli i carabinieri della stazione di Borgoloreto si sono recati nell'abitazione del 54enne, nei cui confronti il Tribunale partenopeo ha emesso un ordine di carcerazione a 4 anni e 3 mesi per rapina ed estorsione. Dell'uomo, però, nessuna traccia.

I militari dell'Arma, però, non si sono arresi e hanno proseguito l'attività investigativa che, nella giornata di ieri, martedì 27 gennaio, li ha portati a scoprire che il 54enne avrebbe potuto nascondersi nell'appartamento di un conoscente, nel quartiere napoletano di San Lorenzo. E così, i carabinieri hanno perquisito l'abitazione in questione, setacciando stanza per stanza: dell'uomo, però, ancora nessuna traccia.

Il 54enne era nascosto nel contenitore del letto

Uno dei carabinieri, però, ha avuto un'intuizione: è andato in una delle camere dell'appartamento e ha scoperto che il letto aveva il contenitore, di quelli utilizzati per riporre gli oggetti e salvare spazio. L'intuizione si è rivelata giusta: quando il carabiniere ha sollevato il materasso, ha scoperto il 54enne rannicchiato nel contenitore del letto. Prima che gli mettessero le manette ai polsi il 54enne, con grande onestà, ha detto al militare che lo ha scoperto: "Brigadiè, ci ho provato!".