L’Arco di Traiano a Benevento monumento nazionale Il decreto legge per dichiarare l’Arco di Traiano a Benevento monumento nazionale è stato presentato al Senato della Repubblica. Il monumento, che è anche l’Arco romano meglio conservato al mondo, è conosciuto anche come Porta Aurea, dopo che i Longobardi lo inglobarono nelle mura cittadine. Oggi è liberamente visibile a chiunque nell’omonimo piazzale in pieno centro cittadino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’Arco di Traiano a Benevento. [Foto G. Cozzolino / Fanpage.it]

L'Arco di Traiano monumento nazionale: la proposta è arrivata in Senato, dove è stato presentato un disegno di legge per conferire il titolo anche ad uno dei monumenti più importanti d'Italia, quell'Arco di poco meno di duemila anni che ancora oggi sorge là dove i romani lo eressero in condizioni pressoché perfetto, tanto da essere ancora oggi l'Arco romano che meglio si conserva al mondo, con i bassorilievi praticamente intatti e pochissimi interventi di restauro nel corso degli anni.

L'Arco di Traiano venne innalzato con lavori che durarono dal 114 al 117 dopo Cristo, nell'antica Beneventum romana. Era la "porta" cittadina da cui partiva la via Traiana, la nuova strada romana inaugurata poco prima, nel 110 dopo Cristo, per raggiungere Brindisi e l'Oriente: non a caso, i rilievi rappresentano proprio le province orientali di fresca conquista da pare di Traiano, come la Dacia, la Mesopotamia, l'Arabia. Caduto l'Impero, venne inglobata dai Longobardi nelle mura cittadine, con il nome di Porta Aurea ed ancora oggi è l'unica delle otto "porte" ancora in piedi (le altre due che possono ancora vedersi, sono Porta Somma, oggi inglobata nella Rocca dei Rettori, e Port'Arsa, che invece è incastonata tra i palazzi) dopo l'abbattimento delle mura cittadine del 1713, mentre nel 1850 vennero abbattuti i palazzi sorti nei secoli al suo fianco, "liberandone" così la visuale.

La proposta di legge, presentata dai senatori De Lucia, Ricciardi, Russo e Vanin, sarà discussa oggi in commissione Cultura al Senato: ma tutto lascia credere che i lavori saranno rapidi, e che l'Arco di Traiano diventi monumento nazionale entro poco tempo. Si tratta di uno dei monumenti più famosi d'Italia oltre che della stessa città di Benevento, assieme al Teatro Romano costruito pochi anni dopo dall'imperatore Adriano ed al Tempio di Iside, eretto invece pochi anni prima da Domiziano in un luogo ancora oggi non ancora identificato con sicurezza, ma del quale sono sopravvissuti i due obelischi all'ingresso: uno, quello più danneggiato, si trova al Museo del Sannio di Benevento, mentre l'altro, praticamente integro, è esposto al centro storico, su quella che è oggi è Piazza Papiniano.