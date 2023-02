Trasporto pubblico a Napoli

Lanciano un mattone contro il tram in corsa, il finestrino esplode: paura a via Marina Raid vandalico contro un tram dell’Anm. Scagliato un grosso mattone contro la porta centrale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lanciano un mattone contro il tram in corsa, il finestrino esplode. Panico in via Marina ieri sera, quando attorno alle ore 20,00, un tram dell'Anm, modello Sirio, di quelli più recenti, è stato preso di mira da una sassaiola. Il raid vandalico è avvenuto in un orario molto frequentato dagli utenti, quello di domenica sera, quando, peraltro, la metro Linea 1 era ferma sulla tratta da Dante a Garibaldi, a causa del guasto di 3 treni. Disagi poi proseguiti sul metrò anche questa mattina.

Danneggiato un tram Sirio dell'Anm

Il grosso mattone scagliato da ignoti ha centrato in pieno la porta centrale del tram, mandandone i vetri in frantumi. A denunciarlo è Marco Sansone, del sindacato di base Usb. Per fortuna, spiega Sansone, non si è registrato "nessun ferito a bordo del mezzo, solo tanta paura e sgomento per i passeggeri e l'autista. I trasporti e la sicurezza a Napoli – conclude il sindacalista – sono oramai preda di criminali, balordi e violenti. Il sindaco Manfredi dovrebbe dire e soprattutto fare qualcosa per garantire la vivibilità e la sicurezza della città".

Solo lo scorso 19 ottobre, una ragazzina di 15 anni è rimasta ferita agli occhi dalle schegge di un finestrino del bus esploso dopo che qualcuno vi aveva lanciato contro un catenaccio di metallo, mentre il mezzo era in corsa. L'episodio è accaduto nei pressi di Largo Sermoneta. Il lucchetto di metallo è stato lanciato con violenza contro un bus della Linea 140 dell'Anm a Mergellina, affollato in piena ora di punta, e ha fatto esplodere un finestrino, scatenando il panico tra i passeggeri. Il pesante oggetto ha frantumato alcuni finestrini e rischiato di ferire gravemente i passeggeri.