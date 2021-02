Lanciano dei sacchetti dell'immondizia dallo scooter in corsa, riprendendo la scena e pubblicando poi il video su Tik Tok, social molto popolare tra i giovani e giovanissimi: per questo, due ragazzi di 19 anni sono stati multati dai carabinieri a Lettere, nella provincia di Napoli. L'episodio, come hanno ricostruito i militari dell'Arma della locale stazione, insieme a quelli della stazione di Gragnano, si è verificato il 22 aprile del 2019, ma solo recentemente i due ragazzi hanno deciso di pubblicare quelle immagini su Tik Tok, pensando di fare il pieno di visualizzazioni. Negli ultimi giorni, il video ha fatto proprio il giro del web, arrivando all'attenzione anche dei carabinieri: è stato proprio analizzando le immagini che i militari dell'Arma sono riusciti a rintracciare i due diciannovenni. Si tratta di due ragazzi incensurati, che sono stati sanzionati per abbandono e deposito illecito di rifiuti.

Il video pubblicato sul noto social network dai due ragazzi era stato ripreso, nelle scorse ore, anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che aveva condannato fermamente il loro gesto di inciviltà. "Insozzare il proprio territorio non può essere un divertimento, c’è bisogno di rieducazione. È arrivato il momento della tolleranza zero nei confronti degli incivili e degli inquinatori, dobbiamo difendere la nostra terra" aveva detto il consigliere regionale, insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli, augurandosi che i due potessero essere identificati e sanzionati dalle forze dell'ordine. Cosa che, poche ore dopo, i carabinieri hanno fatto.