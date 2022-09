Lancia pietre sulle auto che passano, poi minaccia i poliziotti col coltello a Napoli L’uomo, un 24 enne afgano, ha aggredito i poliziotti ed è stato arrestato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Prima lancia le pietre sulle auto che passano in strada, poi quando arrivano i poliziotti li minaccia con un coltello in pugno. Non solo, ai loro tentativi di calmarlo, li aggredisce fino a quando non viene bloccato dopo una dura colluttazione.

L'episodio è avvenuto questa mattina in piazza Principe Umberto, nella zona di piazza Garibaldi e della Stazione Centrale. Ancora da chiarire le cause che hanno spinto l'uomo all'insensato gesto. Nei guai c'è finito un 24 enne di origine afgana, con precedenti di polizia. L'uomo è stato arrestato dalle forze dell'ordine per porto abusivo di armi, lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e getto pericoloso di cose.

L'uomo arrestato dalla Polizia di Stato

Tutto è cominciato questa mattina, venerdì 16 settembre 2022, quando è arrivata la segnalazione di un uomo che in piazza Principe Umberto gettava pietre sulle auto in transito. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, quando, una volta arrivati in zona, sono sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno indicato una persona, poco distante, che stava lanciando delle pietre sulle auto in transito.

A quel punto, i poliziotti hanno raggiunto l’uomo che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze. Quindi, con un coltello in mano li ha minacciati. I poliziotti sono intervenuti e non senza difficoltà e dopo una colluttazione sono riusciti a bloccare l'uomo, che è stato identificato e quindi arrestato dagli agenti per porto abusivo di armi, lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e getto pericoloso di cose.