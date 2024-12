Lancia due cuccioli di cane nel fiume gelido: passante vede tutto, si getta e ne salva uno

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Lancia due cuccioli di cane dal ponte in un fiume, poi fugge via. Ma un passante assiste alla scena e, senza pensarci due volte, si getta nell'acqua gelida, nuota fino a raggiungere i due poveri cagnolini che si dimenano disperatamente in acqua, riuscendo a salvarne uno. Niente da fare purtroppo per l'altro animaletto, che, pur essendo stato recuperato, è deceduto per il troppo freddo e per le ferite riportate. Un episodio eroico avvenuto mercoledì 18 dicembre 2024, a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Ma la notizia si è appresa solo ieri, 25 dicembre, giorno di Natale, raccontata dal sindaco del Comune metelliano, Vincenzo Servalli, con un post su Facebook.

Il salvatore ha poi sporto denuncia. I carabinieri hanno individuato l'uomo che aveva gettato i cani, un agricoltore 70enne del posto, che è stato denunciato. Il cagnolino superstite è stato riportato alla mamma per allattarlo e sarà adottato.

Salvini: "Inasprire le pene a chi maltratta gli animali"

Sulla vicenda è intervenuto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, che in un post su Instagram scrive:

Applausi al grande cuore del passante che ha salvato i due cagnolini, e ora pena senza sconti a quel maledetto. Conto che la proposta – già approvata alla Camera e voluta anche dalla Lega – per inasprire le pene a chi maltratta e uccide gli amici a quattro zampe diventi presto legge.

Il racconto del sindaco di Cava de' Tirreni

La storia è stata raccontata dal sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, che scrive:

Giovedì scorso 19 dicembre, il Nucleo Polizia Ambientale dei Caschi Bianchi metelliani è stato contattato dalla Responsabile del Canile Municipale che riferiva di un increscioso episodio accaduto il giorno prima. Nelle prime ore di mercoledì 18 infatti, su uno dei ponti pedonali che collegano le due sponde del torrente Cavaiola, all’altezza di San Giuseppe al Pozzo, un uomo veniva visto scaraventare in acqua due cuccioli di cane. Il testimone dell’accaduto, abitante in zona, non esitava a buttarsi nelle gelide acque del torrente per salvare i due cuccioli; purtroppo, pur recuperandoli entrambi, uno dei due era già deceduto nonostante i tentativi di rianimazione dell’eroico 45enne cavese.

La storia riportata dal primo cittadino prosegue, poi, con la ricostruzione delle indagini:

Il personale della Pattuglia Ambiente, agli ordini del comandante Stefano Cicalese si attivava immediatamente per rintracciare l’autore dell'episodio, coordinato dal Responsabile della Polizia Giudiziaria, Capitano Giuseppe Senatore. Nella tarda mattinata veniva individuato un uomo di circa 70 anni, proprietario di un fondo agricolo che costeggia la Cavaiola che, messo alle strette, dapprima tentava di negare il suo coinvolgimento ed alla fine ammetteva il brutto episodio. Immediatamente veniva ordinato allo stesso di rendere disponibile la madre del cucciolo sopravvissuto affinché potesse allattarlo presso il canile municipale dove sono entrambi ospitati provvisoriamente.

La storia si conclude con un piccolo lieto fine, almeno per uno dei due cagnolini:

Nelle ore successive, su precise direttive anche dell’Assessore Germano Baldi, il 70enne "veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore per il reato previsto e punito dall’art. 544 bis del Codice Penale che comporta, in caso di condanna, la reclusione da 4 mesi a due anni. Nel frattempo, il personale del Nucleo Ambientale della Polizia Municipale ha provveduto anche all’adozione del cucciolo di Breton Setter ad una persona che si è resa disponibile non appena sarà svezzato".