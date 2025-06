video suggerito

L'America's Cup 2027 Napoli avrà un impatto economico di 1,2 miliardi di euro e 11mila posti di lavoro Rapporto sul valore generato dall'America's Cup 2027 elaborato da ministero del Turismo e Luiss Business School. Pronto decreto di governo per l'organizzazione dell'evento.

L'America's Cup di vela che Napoli ospiterà nel 2027 è un evento su cui il Comune di Napoli guidato da Gaetano Manfredi, a trazione centrosinistra e il governo di destra guidato da Giorgia Meloni marciano d'accordo. Il motivo è molto semplice: intorno all'evento velico più importante al mondo c'è un giro d'affari milionario. C'è un dossier, sul sul valore generato dal progetto, stato realizzato dal ministero del Turismo con la Luiss Business School che stima in 690 milioni d'euro l'impatto economico, una cifra che quasi raddoppia e arriva fino a 1,2 miliardi di euro con l'indotto, considerando anche gli effetti reputazionali e di indotto post-evento. La proiezione, cui si arriva in via prudenziale – si legge – arriva analizzando il potenziale impatto economico, sociale e urbano dell'evento che si terrà a Napoli nel 2027, sulla base dei dati pubblici diffusi da Unimpresa il 15 maggio 2025.

La 38esima America's cup "Louis Vuitton Cup", evento attirerà investimenti infrastrutturali significativi, creerà posti di lavoro e genererà flussi turistici straordinari, contribuendo al rafforzamento del brand Napoli a livello globale, spiega il dossier.

La spesa turistica diretta è stimata tra 370 milioni di euro (alloggi, ristorazione e trasporti) con 1,5-1,7 milioni di visitatori. Per l'organizzazione dell'evento il costo stimato è di 100 milioni di euro, con il 70% speso localmente. L'occupazione creata nel lungo periodo sarebbe pari a 11.000 posti di lavoro, di cui 1.000-2.000 permanenti nel settore turismo, nautica e servizi. Valore reputazionale nel lungo periodo: incremento previsto del 5-10% nel flusso di visitatori, con spesa media aggiuntiva di 200-400 milioni di euro all'anno per il biennio successivo all'evento. Tra i potenziali beneficiari dell'evento, dice il rapporto, si trovano cittadini napoletani, turisti, studenti, attori economici e associazioni sociali e ambientali.

«Siamo certi che l'America's Cup 2027 rappresenterà un'importante occasione di crescita e sviluppo per Napoli, portando con sé non solo benefici economici, ma anche un miglioramento della qualità della vita urbana e una valorizzazione del patrimonio culturale della città. Basti pensare che ogni euro investito nella manifestazione raddoppia il suo valore sociale per stakeholder e territorio e, nel lungo periodo, lo potrebbe addirittura quadruplicare. Sarà un’occasione unica non solo per la città ma per tutta la nazione» chiosa la ministra al Turismo Daniela Santanchè. Nei prossimi giorni, si apprende, nel decreto Sport in definizione a Palazzo Chigi, arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri anche l'evento partenopeo, con norme a sostegno dell'organizzazione della prossima America’s Cup, insieme alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026.