Opinioni

L’Albero di Natale in Galleria Umberto a Napoli è il più brutto d’Europa

Piccolo rispetto al contesto, brutto sia acceso che spento: l’Albero di Natale in Galleria Umberto è un mezzo disastro.
A cura di Ciro Pellegrino
È vero che siamo un popolo di presepisti come sosteneva, a ragion veduta, Luciano De Crescenzo. Ma ciò non giustifica il record dell’albero di Natale più brutto d’Europa, quello installato in Galleria Umberto a Napoli pochi giorni fa.

Uno scheletro spettrale, degno dei racconti di Edgar Allan Poe, di una delle sponde dello Spoon River, una costruzione plasticosa, bianca (sporca) che quando si accende assomiglia più ad un elemento luminoso di segnalazione stradale che ad un albero natalizio. È impossibile appendervi le letterine coi desideri, quando è acceso nessuno ha il coraggio di farsi una foto con Scheletrino, il fratello napoletano del capitolino Spelacchio alle spalle.

A Napoli quest’anno le luminarie natalizie sono arrivate precocemente (chissà perché accade sempre quando ci sono le elezioni). Ma si poteva pensare ad un addobbo dignitoso per la Galleria Umberto, senza strafare, senza regalare l’ennesimo albero vero ai vandali che lo rubano e bruciano al Cippo di Sant’Antonio. Ma Scheletrino è davvero troppo.

Ciro Pellegrino
Giornalista professionista, capo cronaca Napoli a Fanpage.it. Insegna Etica e deontologia del giornalismo alla LUMSA. È autore del libro "Se potessi, ti regalerei Napoli" (Rizzoli). Ha una newsletter dal titolo "Saluti da Napoli". Ha vinto il Premio giornalistico Giancarlo Siani nel 2007 e i premi Paolo Giuntella e Marcello Torre nel 2012.
