Ladro fugge all'alt su un'auto rubata e si schianta contro un'altra macchina: donna di 51 anni ferita

Inseguimento con indicente, in seguito al quale una donna di 51 anni è rimasta ferita, quello che si è verificato nella notte tra Volla e Casoria, nella provincia di Napoli; un 27enne residente a Chiaiano, invece, è stato arrestato. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torre di Greco, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l'alt a una Range Rover Evoque, guidata dal 27enne, che però non si è fermato e ha tentato la fuga.

È nato così un inseguimento tra i militari dell'Arma e il 27enne, durato diversi chilometri, che si è concluso soltanto in prossimità dello svincolo della Strada Statale 7 bis: tallonato dai carabinieri, infatti, il fuggitivo ha perso il controllo dell'automobile e si è schiantato contro un'altra vettura in transito, guidata da una 51enne di Portici.

La donna è stata soccorsa e trasportata nel più vicino ospedale, dove le sono state riscontrate ferite e lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Il 27enne, invece, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione: l'automobile sulla quale viaggiava, infatti, è risultata essere stata rubata a Capaccio Paestum, nella provincia di Salerno, qualche giorno fa.