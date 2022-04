Ladro entra in una scuola e ruba le caramelle dei bambini ma viene arrestato a Caivano Il 32enne è stato sorpreso dai carabinieri ancora nella scuola. Era entrato nell’istituto dopo aver scassinato la porta. Arrestato per furto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ladro entra in una scuola a Caivano, in provincia di Napoli, e ruba le caramelle dei bambini e alcuni detersivi, ma viene arrestato dai carabinieri. È accaduto all’istituto scolastico Don Milani. L'uomo, un 32enne del Rione Salicelle di Afragola, già noto alle forze dell’ordine, era riuscito a penetrare nella scuola, dopo aver scassinato una delle porte di ingresso. A quel punto, è entrato in uno degli uffici e qui ha rubato detergenti e caramelle. Sul posto, però, sono subito arrivati i carabinieri della tenenza di Caivano che lo hanno colto sul fatto, mentre si trovava ancora all'interno dell'istituto scolastico.

Il ladro 32enne è stato arrestato dai carabinieri

Per il 32enne, a quel punto, sono scattate le manette. È stato arrestato per furto e adesso è in attesa di giudizio. Purtroppo sono sempre più frequenti i furti e i raid vandalici nelle scuole del Napoletano. Solo il 30 dicembre scorso, durante le feste di Natale, un raid di teppisti si è verificato preso l'Istituto Comprensivo 70 Circolo Marino Santarosa di Ponticelli. Rubati computer, microscopi e un proiettore. Un'amara sorpresa per i 900 studenti dell'istituto, che comprende scuole dell'infanzia, elementari e medie di un quartiere di frontiera, a due passi dal Lotto Zero e dall'Ospedale del Mare, privati di strumenti importanti per la didattica, anche per quella a distanza che viene fatta in questi mesi in caso di necessità a causa del Covid19. Lo scorso giugno un altro raid notturno era avvenuto ai danni della scuola Mastriani di via Poggioreale a Napoli, dove i ladri avevano portato via computer e videoproiettori destinati ai bambini fragili che facevano le lezioni da casa con la Didattica a Distanza (DaD) a causa della pandemia del Coronavirus.