Ponticelli, ladri nella scuola Marino Santarosa: rubati pc e attrezzature per i bimbi Il raid durante le feste di Natale, quando l’istituto comprensivo era chiuso. Il preside: “Quelle attrezzature servivano ai bambini”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Tgr Campania

Raid di teppisti all'Istituto Comprensivo 70 Circolo Marino Santarosa di Ponticelli. Rubati computer, microscopi e un proiettore. Il blitz è avvenuto durante le feste di Natale. Un'amara sorpresa per i 900 studenti dell'istituto, che comprende scuole dell'infanzia, elementari e medie di un quartiere di frontiera, a due passi dal Lotto Zero e dall'Ospedale del Mare, privati di strumenti importanti per la didattica, anche per quella a distanza che viene fatta in questi mesi in caso di necessità a causa del Covid19. “Qui c'è una condizione drammatica – spiega il preside Giuseppe Tranchini, intervistato dal TgR Campania – Ma noi non arretriamo di un centimetro. Qui c'è tanta bella gente, anche se bisogna ritrovare il senso della comunità”.

Addolorata anche la vice-preside Libera Sannino, che commenta: “Da queste attrezzature – afferma ai microfoni del TgR Campania – i ladri ricaveranno poche centinaia di euro. Hanno rubato attrezzature che invece per questi bambini hanno un valore incommensurabile”. Lo scorso giugno un altro raid notturno era avvenuto ai danni della scuola Mastriani di via Poggioreale a Napoli, dove i ladri avevano portato via computer e videoproiettori destinati ai bambini fragili che fanno le lezioni da casa con la Didattica a Distanza (DaD) a causa della pandemia del Coronavirus. I ladri erano entrati nella scuola nonostante le inferriate alle finestre, venendo ripresi anche dalle telecamere. Non è escluso che anche nel caso della scuola Marino Santarosa le forze dell'ordine possano acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare e identificare gli autori del furto.