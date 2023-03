Ladro entra in un appartamento a Striano, ma viene immortalato dalle telecamere Furto in una villetta di Striano, il ladro immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Episodi in continuo aumento in tutta la provincia di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un colpo in un appartamento di Striano, nella provincia di Napoli, è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza installate dai residenti che poi hanno diffuso le immagini in Rete, inviandole al deputato Francesco Emilio Borrelli, eletto con l'Alleanza Verdi-Sinistra lo scorso settembre. Dalle immagini, di vede l'uomo intento a scavalcare il balcone con il volto travisato, per poi entrare nell'appartamento stesso, dove non si accorge di un'altra telecamere che, per alcuni secondi, lo inquadra in pieno volto. Immagini che poi sono state anche girate alle forze dell'ordine, che stanno cercando di risalire all'autore del furto, che potrebbe già aver colpito altrove nelle settimane precedenti.

"Questi ladri hanno svaligiato una villetta a Striano", hanno spiegato a Borrelli alcuni residenti, che aggiungono: "da mesi siamo in balia di questi individui". Furti nelle abitazioni che, nell'ultimo periodo, sembrano essere drammaticamente aumentati. "Non si è al sicuro nemmeno più in casa propria e per strada peggio ancora", ha spiegato Borrelli, che in queste ore ha diffuso diverse immagini riguardando episodi di questo tipo, chiedendosi: "Nel napoletano, infatti, continuano ad aumentare gli episodi dei furti ad opera dei topi d’appartamento: quando ci sarà il nuovo piano sicurezza per arginare l’ondata di criminalità? Nessuno più può dormire sonni tranquilli, bisogna sempre tenere un occhio aperto per paura che possano entrare ladri in casa", ha aggiunto il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, concludendo: "Servono più agenti, più pattuglie per le strade, maggiore videosorveglianza ed inasprimento delle condanne".