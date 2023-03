Ladro di marmitte fugge nel cinema The Space di Fuorigrotta, inseguito e arrestato tra la folla Il ladro è stato bloccato dagli agenti della Polizia locale di Napoli che erano di pattuglia e arrestato all’interno del cinema. Ai domiciliari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ladro di marmitte beccato sul fatto in viale Giochi del Mediterraneo a Fuorigrotta fugge nel Cinema The Space, ex Med, ma viene inseguito e arrestato tra la folla dagli agenti della Polizia Locale. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it, è accaduto ieri pomeriggio, attorno alle ore 19,00, nel quartiere occidentale di Napoli. Gli spettacoli erano da poco iniziati nel cinema multisala, quando gli uomini dei caschi bianchi, dell'Unità Operativa Fuorigrotta, comandati dal capitano Alfredo Marraffino, che erano di pattuglia, hanno notato l'uomo che stava trafficando attorno ad un'auto, sollevata con un cric.

A quel punto è iniziato un inseguimento rocambolesco che si è concluso all'interno del cinema, dove il ladro è stato arrestato tra la folla. Un'operazione molto scenografica. L'uomo, un napoletano con precedenti, è stato posto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo fissato per domani.

L'intervento della Polizia Locale a Fuorigrotta

Purtroppo, sono numerosi i furti di marmitte nella zona di Fuorigrotta e Soccavo. I ladri si infilano sotto le automobili parcheggiate in strada e tagliano il catalizzatore che viene poi rivenduto al mercato nero. Di solito vengono prese di mira le auto in sosta in posizioni un po' defiliate, non facilmente visibili dalla strada, oppure parcheggiate a spina di pesce, dove è più difficile per un occhio poco allenato individuare il furto in corso.

Ma non nel caso di ieri. Qui, sono intervenuti due agenti della Polizia Locale che erano di pattuglia in scooter. Gli uomini dei caschi bianchi stavano verbalizzando dei parcheggiatori abusivi che erano all'esterno del cinema. Ad un certo punto hanno notato il malvivente, che stava armeggiando sotto una macchina. L'hanno sorpreso mentre era intento a distaccare il catalizzatore.

Il ladro arrestato ai domiciliari

Quando il malvivente, un napoletano con precedenti, si è accorto di essere stato sorpreso, ha iniziato a fuggire, correndo a piedi tra le macchine, in direzione dell'ingresso del cinema. Il ladro ha cercato rifugio nel multi-sala, cercando di far perdere le sue tracce tra le sale. Ma è stato bloccato tra la folla dagli agenti della Polizia Locale che sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo all'interno del cinema.