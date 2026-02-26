Ladri in Maserati in provincia di Avellino, nell’auto di lusso trovati attrezzi per scassinare

A bordo dell’auto i carabinieri hanno intercettato due soggetti, che però sono riuscite a fuggire a piedi: proseguono le indagini per identificarli.

La Maserati Levante intercettata a Mirabella Eclano

Ladri dai gusti costosi e raffinati quelli intercettati durante la notte a Mirabella Eclano, nella provincia di Avellino, a bordo di una Maserati Levante, primo suv costruito dalla famosissima casa automobilistica italiana, che ha un prezzo di listino di circa 90mila euro (per il modello base). Nella notte appena trascorsa, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Mirabella Eclano, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato l'auto di lusso con a bordo due soggetti dal volto coperto da passamontagna.

La Maserati era stata rubata

Ricevuto l'input dalla Centrale Operativa, i militari dell'Arma hanno così proceduto a bloccare la marcia della vettura sospetta, grazie a una manovra di accerchiamento. Dal suv di lusso, dunque, sono precipitosamente scesi i due soggetti, che sono riusciti a dileguarsi a piedi, facendo perdere le proprie tracce nella fitta boscaglia circostante. I carabinieri hanno così perquisito la Maserati Levante, risultata poi provento di furto, rinvenendo nel portabagagli arnesi utili a scassinare e forzare qualsiasi cassaforte o serratura.

Gli attrezzi da scasso rinvenuti nell’auto

L'attività dei carabinieri del Nucleo Operativo di Mirabella Eclano, coadiuvati dalla Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Avellino, si concentreranno ora sui rilievi all'interno della vettura, nonché sull'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire elementi utili all'identificazione dei due soggetti in fuga.