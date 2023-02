Ladri in fuga dalla Polizia finiscono in un dirupo: un arresto, due scappati armati di fucile Tre ladri intercettati dalla Polizia ad Ariano Irpino (Avellino); uno è stato arrestato dopo un incidente, gli altri due, armati, sono scappati a piedi.

Il recupero del giovane ferito ad Ariano Irpino

È caccia aperta a due ladri che, nella notte appena trascorsa, sono sfuggiti ad un inseguimento della Polizia ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino: la loro auto è finita in un dirupo e uno del gruppo è stato preso, ma gli altri sono riusciti a scappare e sono armati di un fucile rubato poco prima. I tre sarebbero residenti nel campo rom di Maddaloni, in provincia di Caserta.

L'inseguimento è scattato nel comune dell'Avellinese, quando una volante della Polizia ha intercettato l'auto dei ladri, subito dopo un furto in una villetta di contrada Cardito. Gli agenti hanno tentato di fermarla ma il conducente ha accelerato e cercato di distanziali. È quindi scattato l'inseguimento e i poliziotti hanno chiesto l'intervento in supporto di altre pattuglie, arrivate poco dopo. Tallonati dalle volanti del commissariato locale, i fuggitivi hanno imboccato una strada di campagna senza uscita in contrada Acqua di Tauro e la loro auto è finita in un dirupo. Due di loro sono riusciti ad uscire dall'abitacolo e sono scappati a piedi.

Il terzo del gruppo, un 20enne di origini albanesi, è rimasto bloccato nell'automobile, incastrato tra le lamiere; per estrarlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Il ragazzo è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato nell'ospedale di Ariano Irpino per le cure mediche, non sarebbe in pericolo di vita. Nel corso della notte l'area è stata pattugliata dalla polizia alla ricerca dei due criminali scappati, sono stati predisposti servizi di controllo straordinari lungo le principali arterie di collegamento ed è stata perlustrata l'area dell'incidente, dove potrebbero aver trovato rifugio.